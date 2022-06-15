Оппозиция разблокировала площадь Франции в Ереване

Демонстранты разблокировали перекрытую ранее площадь Франции в Ереване. Накануне один из лидеров движения заявил о смене стратегии оппозиции. Теперь в стране планируют развернуть «сетевую борьбу» и создать представительства во всех регионах, передает телеканал «Известия». В связи с этим в ближайшие дни пройдут митинги и шествия. Протесты в Армении продолжаются с конца апреля. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По словам граждан, действующая политика правительства может иметь негативные последствия для государства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.