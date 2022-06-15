Байден сорвался на крик после обвинений в бездумных расходах

Президент США Джо Байден начал кричать после того, как его обвинили в бездумных расходах. Он выкрикнул, что больше не хочет слышать эту чушь, передает телеканал «Известия». На поведение президента обратили внимание журналисты. Читатели американских изданий упрекнули Байдена в том, что из-за его трат они не могут оплатить расходы на питание и бензин. Некоторые сравнили президента в гневе с дедушкой Абрахамом из сериала «Симпсоны», который часто повышал голос. Ранее Байден заявил, что рекордная инфляция и значительный рост цен на топливо в США являются ожидаемым побочным явлением помощи Украине.

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