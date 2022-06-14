Скончался актер из фильмов «Брюс Всемогущий» и «Час пик»

В возрасте 90 лет ушел из жизни американский актер Филип Бейкер Холл. Об этом сообщил The Hollywood Reporter 13 июня.

Актер умер 12 июня в своем доме в окружении семьи в городе Глендейл, штат Калифорния (США). Жена актера Холли Вулф сообщила, что ее муж был здоров за несколько недель до смерти. В последние дни Бейкер Холл много размышлял о жизни, добавила супруга.

Филип Бейкер Холл родился в 1931 году в американском городе Толидо. Актер получил известность благодаря ролям в фильмах «Час пик», «Шоу Трумана», «Брюс Всемогущий», «Зодиак», «Талантливый мистер Рипли», «Догвилль», «Магнолия» и других.