Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом во вторник, 14 июня, сообщил спецпредставитель президента России по ШОС Бахтиер Хакимов на проходящем в Ташкенте заседании Совета национальных координатором ШОС.

«8 числа у меня была консультация с начальником главного управления МИД Белоруссии, он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС и дал понять, что подготовлено предложение президенту по подаче заявки в организацию», — заявил Хакимов.

Он также отметил, что заявка уже одобрена кабмином Белоруссии.

ШОС была создана в 2001 году подписанием соответствующей декларации главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В последующие годы к ним присоединились Индия и Пакистан. Сотрудничество между государствами происходит на различных уровнях: от обеспечения стабильности и мира до обмена знаниями и технологиями в науке, культуре, образовании.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.