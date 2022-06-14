Роботы-полицейские с ИИ «заступили на службу» в японском аэропорту

Оснащенные искусственным интеллектом роботы-полицейские «заступили на службу» в аэропорту Нарита в Японии. Об этом 13 июня сообщило агентство Kyodo.

Такие роботы появились в аэропорту Нарита впервые. Их высота составляет 1,2 м, внешне они напоминают небольшое транспортное средство. Их искусственный интеллект может мгновенно анализировать изображение, которое фиксируют установленные камеры, пишет ТАСС.

Они также оснащены динамиками и могут при необходимости обратиться к пассажирам с той или иной просьбой или призвать к соблюдению порядка.

Эти роботы, как предполагается, будут следить за порядком в аэропорту, а также вести поиск забытых или подозрительных вещей.

Подобные модели роботов-полицейских появлялись в аэропорту в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, но тогда они не были оснащены искусственным интеллектом, пишет НСН.

В конце мая исследователи из Северо-Западного университета (США) создали самого крошечного в мире робота шириной 0,5 мм для работы в медицине. Как пишет «Ридус», маленький механизм передвигается без сложного оборудования, гидравлики или электричества. Вместо этого движение создается сплавом, который при нагревании деформируется в свою запомненную форму. Теперь механизм ждет серия испытаний.

В декабре 2021 года руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера фонда «Сколково» Павел Кривозубов назвал главную опасность искусственного интеллекта. По его словам, опасения, что когда-нибудь искусственный интеллект сможет захватить власть, беспочвенны. В частности, он указал на наличие так называемой красной кнопки, отключающей робота, а также отметил, что его алгоритмы конечны, возможность неограниченного обучения не предусматривается.

Опасность же заключается в том, что и роботы, и любая другая технология или информационная система уязвимы и подвержены опасностям взлома и проникновения злоумышленников, отмечает телеканал «Звезда».

В сентябре 2021 года исследователи из технологического института Toyota в Японии собрали одноногого робота, способного стоять, прыгать, а также сохранять равновесие на неустойчивых поверхностях. Разработка получила название TTI Hopper и стоила своим создателем $1000. Робота собрали из простых двигателей и шестерен, после чего разработали алгоритм, компенсирующий ограниченные возможности этих компонентов.