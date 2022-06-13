В Воронеже из-за ливня образовался потоп

Из-за сильного ливня улицы Воронежа оказались затоплены. Об этом 13 июня в социальных сетях сообщили местные жители, которые опубликовали фото и видео с места событий.

На ролике видно, что некоторые автодороги превратились в небольшие озера. Дождь сопровождается раскатами грома.

Гидрометцентр объявил на территории Воронежской области «желтый» уровень опасности из-за грозы, ливня, града и сильного ветра.

Московский главк МЧС 13 июня распространил экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 м/с.

Водителям транспортных средств рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Учитывая ухудшение видимости на дороге, автомобилистам также посоветовали избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.