Реклама
Прямой эфир

Москвичам предложили оценить свои деловые навыки в «Технограде» на ВДНХ

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открылась мастерская диагностики предпринимательских способностей. Здесь можно пройти тестирование и проконсультироваться со специалистами, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Новая мастерская «Технограда» поможет понять, готов ли человек к открытию собственного дела. Участникам предложат пройти тестирование и разобрать со специалистами свои сильные и слабые стороны. Заодно эксперты подберут бесплатные курсы и тренинги, чтобы улучшить навыки и восполнить недостающие знания», — отметила вице-мэр.

Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.

Тестирование могут пройти все желающие старше 14 лет, однако для совершеннолетних предусмотрены более сложные задания. После их выполнения участники получат карту своих потенциальных предпринимательских способностей, расшифровать которую помогут специалисты центра развития карьеры — одного из подразделений «Технограда». Во время получасовой беседы эксперты, среди которых бизнес-тренеры, специалисты по профориентации и карьерные консультанты, подскажут, в какой сфере стоит открывать собственное дело и дадут рекомендации.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022