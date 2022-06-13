Москвичам предложили оценить свои деловые навыки в «Технограде» на ВДНХ

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открылась мастерская диагностики предпринимательских способностей. Здесь можно пройти тестирование и проконсультироваться со специалистами, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Новая мастерская «Технограда» поможет понять, готов ли человек к открытию собственного дела. Участникам предложат пройти тестирование и разобрать со специалистами свои сильные и слабые стороны. Заодно эксперты подберут бесплатные курсы и тренинги, чтобы улучшить навыки и восполнить недостающие знания», — отметила вице-мэр.

Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.

Тестирование могут пройти все желающие старше 14 лет, однако для совершеннолетних предусмотрены более сложные задания. После их выполнения участники получат карту своих потенциальных предпринимательских способностей, расшифровать которую помогут специалисты центра развития карьеры — одного из подразделений «Технограда». Во время получасовой беседы эксперты, среди которых бизнес-тренеры, специалисты по профориентации и карьерные консультанты, подскажут, в какой сфере стоит открывать собственное дело и дадут рекомендации.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.