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Несколько самолетов не смогли приземлиться в Анкаре из-за смерча

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Фото: TASS/Zuma
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Несколько самолетов не смогли приземлиться на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Эсенбога в Анкаре (Турция) из-за смерча. Об этом 12 июня сообщило издание Sözcü.

Отмечается, что сначала смерч прошел в центральном районе Анкары Полатлы, а затем природное явление переместилось в район аэропорта Эсенбога.

«Стало известно, что некоторые самолеты не смогли приземлиться на взлетно-посадочную полосу и приземлились в аэропортах близлежащих провинций», — говорится в материале издания.

Столица Турции уже несколько дней охвачена наводнениями и ураганом. В различных районах Анкары у домов сносило крыши, были выбиты стекла, затоплены дворы.

Так, 11 июня бушевавший несколько часов в Анкаре ураган унес жизнь минимум одного человека.

Тогда власти турецкой столицы сообщали, что больше всего пострадали районы Гёльбаши, Енимахалле, Кечиорён, Мамак и Чанкая. Ущерб был нанесен 40 зданиям города. Кое-где наблюдалось отключение электричества.

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