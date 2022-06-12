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Наездник Шеховцов умер после скачек на Центральном ипподроме в Москве

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Фото: cmh.ru
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Мастер-наездник Вадим Шеховцов скончался в возрасте 53 лет после соревнования в Москве. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщили в пресс-службе АО «Российские ипподромы».

«Шеховцов выступал в четвертом заезде на орловском трехлетнем жеребце Кристалле ЛАГ, активно борясь за лидерство по дистанции. Финишировал в итоге Кристалл ЛАГ вторым, и неожиданно после окончания заезда его наездник выпустил вожжи из рук и выпал из качалки», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Отмечается, что помочь спортсмену было невозможно.

«Вадима Александровича запомнили как прекрасного человека, отзывчивого товарища и отличного наездника. Он ушел слишком рано, и вся конная общественность потрясена этой тяжелой потерей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» — поделились представители «Росипподромов».

Шеховцов работал на Центральном московском ипподроме с 1986 года, где в течение последних 10 лет занимал должность бригадира 31-го тренотделения.

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