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Опубликовано видео уничтожения артиллерией ДНР позиций ВСУ у Горловки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) с помощью артиллерии уничтожили группу украинских военных в районе Горловки. Видео 12 июня есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что разведка Горловки засекла пуск украинских военных из РСЗО. Националисты планировали атаковать мирные населенные пункты.

В итоге артиллерии ДНР удалось нанести точные удары по позициям противника.

Днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку. В результате без электричества остались школа, детский сад, больница и еще более тысячи абонентов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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