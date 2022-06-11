Реклама
Прямой эфир
Мир
Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в Киеве
Мир
Гендиректор нового McDonald's заявил об остановке производства Coca-cola в РФ
Мир
ВС России обеспечили безопасность судоходства в Мариуполе
Мир
Путин поздравил граждан с Днем России
Общество
Преемник McDonald’s в России не будет вводить алкоголь в меню
Армия
Российские военные уничтожили склад иностранных ПТРК в Тернопольской области
Мир
Песков анонсировал участие иностранных лидеров в ПМЭФ
Мир
Власти Запорожья назвали короткое замыкание причиной взрыва на подстанции в Бердянске
Мир
В США признали превосходство российской артиллерии над американской
Происшествия
Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в водоем в Красноярском крае
Мир
Экс-дипломат США увидел намек Зеленского на отказ от Крыма
Сюжет:

Беженцам из Донбасса провели вечер классической музыки в Кисловодске

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечер классической музыки провели для беженцев из Донбасса в Кисловодске. Для них выступил классический оркестр Северо-Кавказской филармонии.

Во время концерта солировал народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Как отметил музыкант, задача музыки — нести идею гуманизма людям.

«И люди, которые привыкли к разрывам бомб и снарядов, они услышат, что «тремоло литавр» бывает мирным, что басовое звучание — это не обязательно гул какого-нибудь фугаса», — рассказал артист.

Для выступления Ролдугин выбрал концерт Шумана для виолончели с оркестром.

«Этот концерт играют очень многие виолончелисты. Но для того, чтобы он понравился, для того, чтобы он проник в сердце, что-то нужно делать особенное», — отметил музыкант.

По словам зрителей, Ролдугин — великолепный виолончелист.

«Калибрами» уничтожили склад с западным вооружением: Спецоперация 12 июня. Онлайн-трансляция
Репортажи из ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

В курортном парке Кисловодска Северо-Кавказская филармония работает с позапрошлого века. Здесь пел Федор Шаляпин, играли Сергей Прокофьев и Сергей Рахманинов и танцевала Айседора Дункан.

«Мне казалось, что я побывала где-то на облаках, в каком-то царстве необычном», — поделилась зрительница Елена Заикина.

Ранее в этот же день сообщалось, что в честь Дня России Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) организовал праздничный концерт в Луганской области. В концертную программу вошли известные хиты, русские народные и советские песни, а также произведения военно-патриотической направленности, которые прежде были запрещены в регионе.

В организации мероприятия также приняли участие исполнители из Свердловского театра музыкальной комедии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022