Вечер классической музыки провели для беженцев из Донбасса в Кисловодске. Для них выступил классический оркестр Северо-Кавказской филармонии.

Во время концерта солировал народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Как отметил музыкант, задача музыки — нести идею гуманизма людям.

«И люди, которые привыкли к разрывам бомб и снарядов, они услышат, что «тремоло литавр» бывает мирным, что басовое звучание — это не обязательно гул какого-нибудь фугаса», — рассказал артист.

Для выступления Ролдугин выбрал концерт Шумана для виолончели с оркестром.

«Этот концерт играют очень многие виолончелисты. Но для того, чтобы он понравился, для того, чтобы он проник в сердце, что-то нужно делать особенное», — отметил музыкант.

По словам зрителей, Ролдугин — великолепный виолончелист.

В курортном парке Кисловодска Северо-Кавказская филармония работает с позапрошлого века. Здесь пел Федор Шаляпин, играли Сергей Прокофьев и Сергей Рахманинов и танцевала Айседора Дункан.

«Мне казалось, что я побывала где-то на облаках, в каком-то царстве необычном», — поделилась зрительница Елена Заикина.

Ранее в этот же день сообщалось, что в честь Дня России Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) организовал праздничный концерт в Луганской области. В концертную программу вошли известные хиты, русские народные и советские песни, а также произведения военно-патриотической направленности, которые прежде были запрещены в регионе.

В организации мероприятия также приняли участие исполнители из Свердловского театра музыкальной комедии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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