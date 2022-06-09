Взрыв произошел у генконсульства США в Ираке

Трое пострадали при взрыве около генконсульства США в Ираке. Строящееся здание атаковал беспилотник со взрывчаткой Дрон приземлился в пригороде столицы Иракского Курдистана. передает телеканал «Известия».

Ранее сообщалось, что трассу близ Эрбиля обстреляли реактивными снарядами. Беспилотник упал в 5 км от генконсульства СШ.

В марте этот же район Эрбиля обстреляли с территории Ирана Тогда ответственность

за артудары взял на себя КСИР — элитные части вооруженных сил Ирана.

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