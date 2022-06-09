Неполный бакс

Был такой старый анекдот про неуловимого Джо (все совпадения с действующим президентом США случайны и оправданны историческим фактом существования шутки многие десятки лет), который, собственно, неуловимый, поскольку никому не нужен. Вот и доллар.

Во вторник российские финансовые власти сплотились для того, чтобы поддержать курсы иностранных валют. Минфин разрешил экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом. Свое веское слово сказал и Центробанк, увеличив лимит перевода средств в иностранных деньгах за рубеж с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. До этого и вовсе было $5 тыс.

То есть налицо все признаки «разгула» валютной либерализации, главная цель которой, как бы странно это не звучало в условиях нашего непростого времени — попытка остановить укрепление рубля. Процессу не помешало ни резкое снижение ключевой ставки, ни все предыдущие послабления валютного регулирования. Рубль, получается, стальной практически с той лишь разницей, что не ломается, но и не гнется. А вы говорили, деревянный.

Ладно, вернемся к серьезному. Понятно, кстати, о чем писалось много, укрепление рубля — не самый позитивный знак. А всё почему? Вспоминаем Джо и то, что он не то, чтобы никому, но меньше кому нужен в связи с падением импорта, туризма, большим количеством пакетов санкций, которые делают валютные сбережения за рубежом рискованными.

Не очень жаждут привлекать доллары и банки, которые, как известно, должны эти средства куда-то вложить. А далее см. выше — санкции, риски и прочее. Недаром один банк с иностранными корнями уже намерен ввести комиссию за валютные вклады.

Однако и новые меры курс иностранных валют не поддержали. В среду, 8 июня, стоимость того же доллара на бирже опять упала ниже отметки в 60 рублей.

Наверное, можно еще вытащить из резервного запаса несколько точечных валютных послаблений, но, как показал вчерашний день, их для поддержки доллара и евро уже не хватает. В теории можно в принципе снять все валютные ограничения, но тогда мы получим мощный отток капитала со стороны нерезидентов. Да и резидентов, которые захотят конвертировать свою прибыль, полученную от иностранных ценных бумаг. Тогда опять привет доллар за 120 рублей, и это только по официальному курсу. Нет, такое допустить тоже нельзя.

Финансовым властям сейчас приходится балансировать на тонком льду, который обозначает для отечественной валюты, да и всей экономики, границу между дном и слишком высоким отрывом от земной поверхности.

На поле крепости рубля играет несколько факторов по разную сторону границ. И именно поэтому точечные валютные послабления фактически нивелируются. Скажем, экспортерам разрешают подержать какое-то время (через пару месяцев все равно придется продать, но хоть немного не иметь этой головной боли) деньги на зарубежных счетах. Казалось бы, ура и свобода. Но, как пел Владимир Высоцкий, «Париж открыт, но нам туда не надо». Всё из-за санкций, которые если и имеют логику, то логику короля из «Обыкновенного чуда», которому всё так нравится, всё положено так славно, что так бы «взял бы и отнял бы, честное слово!». Ни один здравомыслящий экспортер не захочет держать деньги там, где их могут заморозить с дальнейшей блестящей перспективой экспроприации.

Аналогично и граждане. Можно перевести родственникам за рубеж $150 тыс. в месяц. Но где гарантии, что и они не пойдут в топку (или холодильник) санкций. В последнюю неделю получила вести от двух бывших коллег, которые выбрали для жизни зарубежные страны (один — Испанию, вторая — США). Объединяет их российский паспорт и то, что у них заморозили счета. Все! И они — не Авен с Фридманом или прочие так называемые олигархи, не под санкциями, а виноваты только тем, что кому-то очень хочется кушать за счет россиян.

«Испанский» товарищ, будучи чрезвычайно пробивным и юридически подкованным, все-таки через два месяца добился разблокировки, но подорвал свои силы и веру в человечество в битве за свои кровные. «Американке» и вовсе пришлось вернуться в Россию, где есть свое жилье и друзья, способные помочь.

Мир перевернулся. И давняя парадигма бывшего советского человека заработать тут, перевести туда, купить домик у моря, перестала быть актуальной.

А валюта? Есть еще надежда на туристов, за счет которых повысится спрос на нее. Но ездить стали меньше, да и многие туроператоры на привычных турецких, скажем, курортах, подсуетились и принимают рубли, уже стальные и не деревянные.

Спекулировать еще на валютах хорошо, но успешная спекуляция — удел профессионалов. Не с нашими грошами и везением поставить на красное, когда напрашивается зеро.

И, конечно, не позавидуешь финансовым властям, которым надо угодить и импортерам, и экспортерам, и бюджет поддержать, и инфляцию удержать. Куда проще дотянуть до зарплаты.

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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