Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Заключение» 16+

Режиссер: Сергей Попов. В ролях: Виктория Исакова, Дмитрий Куличков, Виталий Кищенко, Михаил Ширяев, Владислав Ветров, Алексей Розин.

Детектив о хирурге Вере Елагиной. Она — перфекционист, всегда идеально выглядит, но ее близкие не могут соответствовать ее завышенным требованиям. В итоге муж ушел, она живет с дочерью-подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка — 16-летняя Зоя. Пытаясь разобраться, что произошло, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым.

14–16 июня, 21:45, Первый канал.

«Одна» 12+

Фото: ССБ Кино

Режиссер: Дмитрий Суворов. В ролях: Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Мария Сокова, Ян Цапник, Никита Тарасов, Владислав Ветров.

История спасения, которую иначе как чудом назвать невозможно. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие сели в самолет, следующий рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки Ан-24 столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте 5 тыс. м. Никто не выжил, кроме Ларисы. Теперь она должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.

В прокате с 9 июня.

Театр

«Кроткая» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Режиссер: Виктор Крамер. В ролях: Сергей Гармаш, Владислава Самохина, Елизавета Долбникова, Александра Плетнева, Анфиса Семина, Анастасия Щукина, Юлия Сергеева.

Фантастическая история о крахе одной идеальной системы по мотивам повести Федора Достоевского. Уникальный спектакль, соединивший в себе драматический, пластический, музыкальный и даже кукольный театр. Неотъемлемой частью постановки стал камерный ансамбль «Солисты Москвы». За пультом — народный артист СССР Юрий Башмет. Это первый опыт сотрудничества Малого театра с Международным фестивалем искусств под руководством маэстро Башмета.

15 июня, 19:00, Малый театр, Основная сцена.

«Магнит» 16+

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

Режиссер Алексей Бадаев. В ролях: Игорь Кожевин, Евгений Бушуев, Ильдар Гарифуллин, Татьяна Малинникова, Александр Хвостов.

Свердловский государственный академический театр драмы в рамках фестиваля «Фабрика Станиславского» представит спектакль по пьесе Алексея Михалевского. Интригующая детективная история из жизни творца, чьи стихи давно признаны миром. Ждущие от театра эмоциональной встряски будут приятно удивлены сочетанием звука, пластики, эффектного видеоряда и световой партитуры.

9 июня, 19:00, Московский Губернский театр.

«Лолита. Вплоть до смерти и после» 18+

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

Режиссер: Татьяна Василишена-Кабо. В ролях: Александр Сульдин, Ксения Бойко, Анастасия Баранова, Наталья Антонович, Максим Фомин, Владимир Минеев.

Два современных одноактных балета, поставленных по мотивам нашумевшего романа «Лолита» Владимира Набокова. В основе партитуры к постановке лежит оркестровая сюита Родиона Щедрина. В интерпретации Татьяны Василишеной-Кабо история Лолиты — не о грехопадении, а об исцелении любовью. И она рассказана языком классической хореографии с элементами современной танцевальной лексики.

14 июня, 19:00, Московский Губернский театр.

Музеи

«Петр Великий: Путешествие в Европу» 14+

Фото: Исторический музей

Выставочный проект посвящен личности и деятельности первого русского императора Петра Великого, 350-летие со дня рождения которого отмечается 9 июня. В экспозиции собрано почти 350 экспонатов. Важной частью экспозиции стал «кабинет редкостей» царя. Здесь собраны вещи, которые привез Петр I из европейских стран: картины, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, инструменты и приборы. Среди экспонатов можно увидеть уникальный памятник картографического искусства — глобус 1640-х годов, изготовленный в знаменитой мастерской Блау в Амстердаме.

До 3 октября, Государственный Исторический музей.

«Петр Великий. Усы властелина» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Камерная выставка предлагает зрителям остроумный и весьма нетривиальный взгляд на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII–XXI векам. Впервые делается акцент на эволюции иконографии — форме усов знаменитого российского правителя. Запечатленная в художественных и скульптурных работах, эта важная деталь внешности российского императора менялась с возрастом, под влиянием моды, в зависимости от его здоровья и настроения.

До 2 октября, Третьяковская галерея.

«Юбилей Петра I в Москве 1872 года» 6+

Фото: Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

В Парадном вестибюле Оружейной палаты открывается экспозиция, посвященная Политехнической выставке, которая 150 лет назад стала самым грандиозным и необычным проектом в рамках празднования двухсотлетнего юбилея первого русского императора. Музеи Московского Кремля познакомят аудиторию с фотопортретом главного «идеолога» Петровского юбилея, Сергея Соловьева, можно будет увидеть кубки и стаканы с изображениями, прославляющими императора и его победы, один из двух орденов Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, создавшему орденскую систему в России.

До 10 августа Оружейная палата.

Леонид Тишков «Ближе луны только звезды» 6+

Фото: Мультимедиа Арт Музей

Выставка проходит в рамках «Фотобиеннале-2022». Леонида Тишкова называют одним из самых известных современных российских художников, а еще он известен как романтичный, ироничный писатель и поэт. Главную часть экспозиции занимает продолжающийся уже почти двадцать лет проект автора «Частная луна». На выставке представлены рисунки, эскизы к инсталляциям, поэтические тексты художника к своим работам и строки Всеволода Некрасова — одной из центральных фигур «второго русского авангарда», с которым Тишков вел творческий диалог.

До 31 июля, Мультимедиа Арт Музей.

«Точки зрения» 6+

Фото: Музей русского импрессионизма

Через сопоставление автопортретов и портретов художников кураторы расскажут о развитии жанра и способах представления человека на рубеже XIX–XX веков. В экспозицию войдут работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой и других. Зрители смогут проследить, как изображали себя сами мастера и какими их видели современники — живописцы, графики, скульпторы.

До 2 октября, Музей русского импрессионизма.

Концерты

«Николай Носков. Концерт в Зеленом театре» 12+

Фото: ИА Интермедиа

Пожалуй, нет таких музыкальных жанров, в которых не пробовал себя Николай Ноской. Иногда его даже называют одним из лучших вокалистов России. Каждое выступление Николая Носкова сейчас — это не только история про мастерство и виртуозность, но и про преодоление, волю к жизни, бесконечную любовь к своему слушателю и безоговорочную преданность сцене. Песня «Живой» стала его персональным гимном и примером того, как не сломаться под грузом самых тяжелых обстоятельств. Специальными гостями концерта станут IVAN и Виктор Дробыш.

10 июня, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.

«Классика энерджи» 6+

Фото: пресс-служба оркестра «Русская филармония»

Бессмертные шедевры классической музыки — оркестр «Русская филармония» разрушает стереотипы и исполняет академические хиты всех времен в различных современных стилях: рок, латино, джаз, диско, кроссовер, электронная музыка. «Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец Феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, произведения Баха, Моцарта в неожиданном, оригинальном звучании.

9 июня, в 19:00, Дом музыки.

«Моя волна лета: Антоха МС» 12+

Фото: Кинопоиск

Антоха МС откроет сезон летних концертов на музыкальной сцене Плюс Дачи в парке Горького. В этот вечер артист представит новый мини-альбом и перформанс, подготовленный специально к премьере вместе с режиссером Юрием Квятковским. Известный аутентичным стилем и расслабленным настроением творчества, автор записал четыре новые композиции, вошедшие в альбом «Летний».

9 июня, 20:30, Плюс Дача, парк Горького.

Фестивали

Moscow Jazz Festival 6+

Фото: пресс-служба Moscow Jazz Festival

Фестиваль обещает стать самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза — он должен охватить весь город. В программе выступления Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Ларисы Долиной, Евгения Маргулиса, Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова и Алексея Чумакова, Олега Аккуратова, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana и многих других. Концерты открытия и закрытия пройдут в КЗ «Зарядье». А в саду «Эрмитаж» и «Музеон», Новопушкинском сквере, на Центральном рынке и на ВДНХ выступят именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы.

С 13 по 19 июня, КЗ «Зарядье».

День России в «Царицыно» 6+

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно» будет разбит русско-французский полевой лагерь образца 1812 года. На Дворцовой площади появятся рекрутские депо пехоты и кавалерии, походная сапожная мастерская, свечной заводик для освещения бивака в ночное время и клуб юных фехтовальщиков. Здесь можно будет встретить гренадеров, гусаров, кирасиров, артиллеристов и других представителей разных родов войск, которые помогут посетителям обучиться непростому военному — и не только! — делу. Параллельно в Большом дворце можно посмотреть выставку «Москва и москвичи в эпоху Александра I».

12 июня, с 12:00 до 18:00, парк «Царицыно».

Летний кинотеатр РОСИЗО 16+

Фото: агентство городский новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Начиная с 10 июня под открытым небом будет демонстрироваться уникальный контент — фильмы, недавно вышедшие в прокат и вызвавшие интерес у публики. В первый вечер зрители увидят свежий альманах фестиваля короткометражных фильмов «Короче», прошедшего в 2021 году. Семь работ представят участники и создатели. Среди них — «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова, номинированный на «Оскар» в этом году, и «Белый гетеросексуальный мужчина» режиссера Глеба Росса с актерами Андреем Мерзликиным и Розой Хайруллиной.

10 июня, 20:30, РОСИЗО

4-й Международный фестиваль русских зарубежных театров 6+

Фото: пресс-служба Международного фестиваля русских зарубежных театров

В рамках фестиваля свои спектакли покажут театральные коллективы из Абхазии, Армении, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Программа фестиваля предназначена для самого широкого круга зрителей. Все спектакли будут сопровождаться онлайн-трансляциями. Специальные мероприятия — лекции и мастер-классы для руководителей и специалистов учреждений культуры — состоятся 14 и 15 июня.

С 14 по 22 июня, Тамбовский академический драматический театр

VI Всероссийский фестиваль гостеприимства «Самоварфест» 0+

Фото: пресс-служба Музея Победы

В День России гостей ждут на Поклонной горе. «Самоварфест» — одно из самых ярких событий этнокультурной России. Более 1000 артистов, мастеров и художников соберутся вместе. По традиции на главной сцене весь фестивальный день будет идти масштабный «Самоварконцерт», в котором примут участие ведущие хореографические, музыкальные фольклорные и рок-поп-коллективы России. Одной из самых зрелищных локаций станет молодежная сцена, где на одной площадке соберутся лучшие представители уличных искусств.

12 июня, филиал Музея Победы «Г.О.Р.А.»

«День России в Бахрушинском» 12+

Фото: пресс-служба Музея Бахрушина

Бахрушинский музей предлагает раскрыть собственные таланты. На сценарно-драматургическом практикуме «от Грибоедова до Гоголя» участники познакомятся с профессиональными понятиями, выполнят ряд заданий и даже смогут составить сюжет собственной пьесы. Юных посетителей пригласят на мастер-класс «Корабли на синем море», где они попробуют себя в роли театрального художника и художника-импрессиониста. Запланировано выступление камерного ансамбля Concertato и экскурсии в музей-квартиру Валентина Плучека.

12 июня, 12:00, филиалы Музея Бахрушина.