Шумные работы в дневное время запретят в Татарстане

В Татарстане комитет по законности и правопорядку Госсовета предлагает внести поправки в закон о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время. В частности, может появиться понятие «тихий час» в дневное время. В случае принятия этих изменений в республике нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов.

По словам депутата Шакира Ягудина, поступает много жалоб от граждан на соседей, которые делают ремонт в то время, когда дети спят. По этой причине, пишет Inkazan.ru, депутаты решили законодательно закрепить «тихий час».

Проработкой инициативы займется комитет по законности и правопорядку совместно с рабочей группой. Мнение правительства и правоохранительных органов по поводу предложения также будет учтено.

Агентство отмечает, что вопрос о введении «тихого часа» в Татарстане поднимается не впервые. В 2018 году депутат Рафил Нугуманов сообщал, что законопроект могут внести на рассмотрение Госсовета, но на следующий день он опроверг свои слова и заявил, что документ еще не появился.

В Татарстане пока шуметь нельзя только по ночам — с 22.00 до 6.00. в выходные проводить шумные работы и громко слушать музыку нельзя до 9.00.