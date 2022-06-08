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Новостройки на севере Москвы почти догнали по ценам престижный запад

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Северный административный округ Москвы (САО) вышел на второе место по ценам на новостройки бизнес-класса среди всех округов Москвы. Об этом «Известиям» рассказали аналитики агентства «Метриум».

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Новостройки бизнес-класса в Северном административном округе Москвы стали вторыми по стоимости после жилых комплексов того же сегмента Западного административного округа (ЗАО), который считается престижным и сохраняет репутацию самого дорогого округа в Москве в сегменте «бизнес».

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса в САО достигла 446 тыс. рублей, что на 20% больше, чем в конце 2021 года. По сравнению с I кварталом 2021 года, когда новые квартиры бизнес-класса в среднем продавались по 320 тыс. рублей за кв. м., стоимость выросла на 37%.

В ЗАО средняя стоимость квадратного метра составляет 466 тыс. рублей. Соответственно, новостройки бизнес-класса на западе Москвы дороже на 5%, чем новостройки на севере.

«Северный административный округ постепенно становится в один ряд с другими престижными округами столицы, — комментирует Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. — Это произошло благодаря быстрому развитию транспортной сети, благоустройству парковых зон и улиц, появлению новых станций метро салатовой ветки. При этом бывшие территории промзон активно перестраиваются и превращаются в новые и благоустроенные жилые районы. Именно поэтому в последние годы девелоперы здесь весьма активны, и спрос на местные новостройки весьма высокий, что и создает предпосылки для быстрого роста цен».

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