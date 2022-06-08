Меркель объяснила свое прежнее нежелание видеть Украину в НАТО

Ангела Меркель рассказала, почему была против Украины в НАТО. В 2008-м политик не поддержала присоединение Киева к альянсу, передает телеканал «Известия». Экс-канцлер отметила, что тогда Украина была сильно разделённой в области внутренней политики. Кроме того, Меркель предположила, что ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.