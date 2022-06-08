Болгария отказалась поставлять Украине оружие

Болгария отказалась поставлять оружие на Украину. Соответствующее решение принял парламент страны, передает телеканал «Известия». Министр экономики Корнелия Нинова сказала, что тема экспорта военной техники закрыта. Ранее посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил официальный запрос с просьбой о поставках оружия. Парламент страны высказался против. Правительство решение поддержало и предложило Киеву чинить военную технику взамен поставок оружия.

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