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Болгария отказалась поставлять Украине оружие

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Болгария отказалась поставлять оружие на Украину. Соответствующее решение принял парламент страны, передает телеканал «Известия». Министр экономики Корнелия Нинова сказала, что тема экспорта военной техники закрыта. Ранее посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил официальный запрос с просьбой о поставках оружия. Парламент страны высказался против. Правительство решение поддержало и предложило Киеву чинить военную технику взамен поставок оружия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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