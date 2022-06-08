Преемница Псаки перепутала Бразилию и Венесуэлу

Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу. Казус случился после вопроса журналиста о Жаире Болсонару, передает телеканал «Известия». На саммите Америк, президент Бразилии якобы не хочет говорить о вырубке лесов Амазонии. Но вместо того чтобы подтвердить или опровергнуть эти сообщения, Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон признает лидером Венесуэлы Хуана Гуайдо. При этом о Венесуэле преемницу Джен Псаки журналист не спрашивал.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.