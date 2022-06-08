Ракетозамещение

В этом году в российских Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) произойдет уникальное в современной истории событие. По появившимся в СМИ сообщениям со ссылкой на источники в военном ведомстве, на боевое дежурство до конца 2022-го встанут четыре новых ракетных полка. И, очень вероятно, они будут оснащены четырьмя разными ракетными комплексами!

Надо подчеркнуть, что это не приведет к общему наращиванию числа межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Речь идет о продолжающемся планомерном перевооружении РВСН. По официальным сообщениям Минобороны и открытым источникам несложно оценить, что это будут за полки и чем их переоснастят.

Во-первых, в Тверской области в 7-ю гвардейскую Режицкую дивизию (Озёрный / Бологое-4) поступит новый полк, вооруженный мобильными комплексами с твердотопливными межконтинентальными ракетами «Ярс». После полного перевооружения на боевом дежурстве в нем будет девять мобильных пусковых установок. Каждый «Ярс» может нести до шести разделяющихся головных частей индивидуального наведения (в зависимости от варианта комплектации ракет).

На обычных «Ярсах» используются так называемые легкие боевые блоки — каждый мощностью в 150 тыс. т эквивалента обычному взрывчатому веществу. Это несколько составов взрывчатки, и на каждой ракете таких блоков не один. Дальность действия «Ярсов» — 10–11 тыс. км, отклонение попадания в цель — не более 150 м. Очень эффективная и надежная ракетная система, которую крайне сложно отследить и невозможно остановить.

Во-вторых, новый полк комплексов «Авангард» заступит на боевое дежурство в 13-й Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии в городе Ясный. Это будет второй полк с «Авангардами» — первый полк в той же дивизии был полностью укомплектован шестью шахтными пусковыми установками в прошлом году. Вероятно, комплектация второго полка нового ракетного комплекса будет вестись также постепенно, и в 2023-й часть уйдет еще не полностью переоснащенной.

«Авангард» — это первый в мире стратегический комплекс с гиперзвуковым аэробаллистическим боевым оснащением. Каждая ракета несет один управляемый боевой блок, который, двигаясь по особой пологой траектории, почти по границе атмосферы, может совершать на космических скоростях маневры как по высоте, так и по направлению. Этим обеспечивается практически полная неуязвимость для современных систем противоракетной обороны.

Информации по характеристикам «Авангардов» в открытой печати нет, но можно предположить, что каждый такой управляемый боевой блок несет термоядерную боевую часть мощностью от 500 килотонн до 1 мегатонны тротилового эквивалента. С учетом того, что «Авангарды» будут нацелены на наиболее важные цели типа штабов, центров принятия решений и баз стратегических систем, столь повышенная мощность зарядов и понятна, и оправдана — от цели не должно остаться ничего.

В-третьих, новый ракетный полк с МБР «Ярс» получит 8-я дивизия РВСН в Кировской области. Сообщается, что дивизия получит именно «Ярсы», но ранее именно в ней были развернуты командные комплексы «Сирена» системы доведения приказа на применение ядерного оружия командным пунктам частей и соединений РВСН и других видов стратегических ядерных сил, пусковым установкам и атомным подводным ракетоносцам «Периметр-РЦ». Западные наблюдатели уже отмечали, что в России проводятся испытания нового командного ракетного комплекса на базе МБР «Ярс» — «Сирена-М».

Конечно, про испытания этой ракетной системы ничего не известно, но мне кажется, вполне можно делать ставки — а вдруг в 2022 году начинается развертывание новой системы? Это ожидаемо — с учетом того, что старые командные ракеты на базе МБР «Тополь» уже вышли из своего гарантийного срока. Все обычные «Тополя» уже сняты с вооружения и не используются РВСН. В то же время вполне вероятно и развертывание в Юрье обычных «Ярсов» — в сложившейся ситуации мало их быть не может.

Наконец, в-четвертых, — «Сармат». Новая тяжелая жидкостная МБР уже знакома многим читателям: это новейшая и самая мощная в мире межконтинентальная ракета с уникальными возможностями по доставке широкого ассортимента боевой нагрузки на любую дальность и по любому направлению.

Первый ракетный полк с «Сарматами» появится в 62-й ракетной Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае. Новинки будут заменять в шахтных пусковых установках снимающиеся с вооружения тяжелые МБР Р-36М2 «Воевода». Вероятно, в этом году новый полк только начнет оснащаться «Сарматами», так как испытания этой ракеты еще идут — первый пуск ракеты был выполнен 22 апреля 2022 года. И с учетом сложности ракетного комплекса до принятия на вооружение желательно выполнить еще несколько успешных пусков. Скорее всего, лето и осень этого года будут богаты на тестовые запуски.

Что будут нести ракеты «Сармат»? Точной информации, по понятным причинам, нет, но считается, что первый вариант будет оснащен обычными баллистическими боевыми блоками, вероятно, мощностью от 300 до 500 килотонн. По всей видимости, на каждой МБР будет не менее 10 блоков, а может быть, и значительно больше.

Позже, после проведения дополнительных испытаний, «Сарматы» могут оснастить сразу несколькими гиперзвуковыми аэробаллистическими боевыми блоками — подобными тому, который уже летает в составе комплекса «Авангард». Только вот возможности «Сармата» позволяют отправлять к целям одновременно несколько таких «гиперзвуковых глайдеров». Уникальные энергетические возможности новой ракеты позволят нести богатейший комплекс средств преодоления противоракетной обороны.

Эти планы на 2022 год не связаны с нынешней обстановкой в мире и не являются какой-то срочной импровизацией. Анонсировали их еще лет пять–шесть назад. Именно тогда планировалось и размещение «Авангардов», и выход на испытания, и поставки в РВСН «Сарматов». Программа же производства «Ярсов» вообще корнями своими уходит в середину 2000-х годов, когда закладывались основы перевооружения на современные ракетные комплексы.

Выполнение планов на 2022 год будет означать, что перевооружение РВСН на новые и новейшие ракетные комплексы вступает в свою финальную фазу. «Сармат» заменит последний ракетный комплекс РВСН родом из 1980-х — «Воеводу». Дальше пойдет модернизация или даже замена уже российских «Тополей-М», которые развертывались в мобильном и шахтном варианте в 1990–2000-е годы, а также развития всех современных комплексов: «Ярсов» и «Сарматов».