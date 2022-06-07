Налет стервятников

Мне довелось побывать в Сирии во время, когда там шли активные бои с так называемой оппозицией — говоря проще, с боевиками запрещенного в России ИГИЛ. Посетил я и разрушенную Пальмиру, где меня поразил практически полностью уничтоженный храм Ваала — на месте знакомого по школьному учебник истории величественного здания оставалось лишь немного камней.

Еще тогда это казалось подозрительным — ну не могло столь монументальное сооружение оказаться буквально стертым в пыль. Теперь же окончательно ясно, что боевики просто выполняли чей-то заказ — скорее всего, храм, тщательно собранный «по кирпичику», находится в чьей-то частной коллекции.

В этом нет ничего удивительного: «идейные» боевики давно зарекомендовали себя как крайне прагматичные персонажи. По крайней мере цену таким уникальным памятникам культуры они знают хорошо — и вряд ли упустят свою выгоду.

Не побоюсь даже предположить, что причиной гражданской войны в Сирии стал вовсе не отказ Башара Асада тянуть через страну трубопровод из Катара. Именно исторические ценности и артефакты, принадлежащие сирийскому народу, и привлекли в эту древнюю многострадальную страну настоящих стервятников.

Безусловно, мимо хищного взора этих зарубежных акторов не прошли и природные богатства Сирии. США и члены так называемой широкой коалиции продолжают абсолютно незаконно пользоваться нефтеносными полями на севере страны. По свидетельствам очевидцев, караваны бензовозов с контрабандным, по сути, сырьем тянулись по дорогам, ведущим в Турцию. Часть средств от продажи украденной нефти шла на поддержку той самой «оппозиции», убивающих мирных жителей бандитов-радикалов, часть — уходила неведомо куда, словно в песок. Знающие люди намекают, впрочем, что эти деньги оседали в карманах американских политиков и высокопоставленных военных — но пока за руку с поличным поймать никого, увы, не удалось, так что воздержимся от необоснованных обвинений.

Ситуация радикально изменилась с появлением в регионе российских военных. Американские патрули внезапно присмирели, а бородатые «оппозиционеры» стали пугливо прятаться по щелям. Но «присосавшись» к недрам Сирии, США и их партнеры до сих пор не могут отказаться от привычки паразитировать на чужом богатстве. Они уже практически открыто исповедуют «право сильного», прикрывая их некими «правилами», которые, видимо, они решили устанавливать сами, а заодно и менять их по ходу действия.

А ведь кроме нефти в Сирии есть еще и золото, и уже упомянутые археологические ценности. Только из провинции Дейр-аз-Зор американцы вывезли на своих вертолетах 50 т золота, награбленного террористами из ИГИЛ. Как рассказывают сами сирийцы, ценности из музеев Идлиба, Пальмиры, Хомса, разграбленной еще в 2013-м синагоги в Джобаре запросто продавались на турецких рынках. В турецких же госпиталях лечились и раненые боевики-игиловцы.

По оценке экспертов, из Сирии было вывезено порядка миллиона единиц хранения музейных ценностей и исторических памятников. Никак иначе, как преступлением, это не назовешь. Конечно, после прихода на помощь законной власти в Сирии России ситуация коренным образом изменилась. Однако сирийцы помнят о бессовестном ограблении своей страны — и справедливо воспринимают это как доказательство истинной разбойничьей сущности «проводников демократии» из Вашингтона и их союзников.

И самое главное — никто так и не понес наказания, не были даже названы имена тех, кто должен ответить за потакание преступлениям игиловцев и соучастие в них. Западные демократии хранят молчание, музеи стоят разграбленными, а недра — в той части Сирии, что пока остается под контролем «широкой коалиции» — продолжают нещадно эксплуатироваться. Таков горький урок, который получили сирийцы, и который, безусловно, следует запомнить и всем нам.