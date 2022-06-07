В Главном военно-морском параде примут участие 47 кораблей

В Главном военно-морском параде примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Парад состоится в Санкт-Петербурге. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 7 июня на селекторном совещании.

В параде также будет задействован «первый женский экипаж патрульного катера «Раптор», отметил глава военного ведомства.

В этом году парад, приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота России, пройдет 31 июля.

Остальные военно-морские парады пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в порту Тартус в Средиземном море.

«Всего будет задействовано до 200 боевых кораблей различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов», — анонсировал Шойгу.

Министр отметил, что за прямой трансляцией с мероприятий будут следить «миллионы зрителей как в России, так и за ее пределами».

В 2021 году Главный военно-морской парад состоялся 25 июля в Санкт-Петербурге. Его принимал президент России Владимир Путин. В смотре приняли участие более 50 кораблей, а также 48 воздушных судов и свыше 4 тыс. военнослужащих.