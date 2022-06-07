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В Москве появится онлайн-агрегатор программ допобразования для детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Портал детских технопарков Москвы станет агрегатором программ дополнительного образования. На сайте собрана информация о профориентационных площадках в инженерно-технической сфере. Там можно выбрать курсы и записаться на занятия, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Учреждения дополнительного образования будут публиковать на портале свои новости и анонсы. Это поможет им в привлечении аудитории. А сами москвичи смогут выбрать занятия для детей из еще более широкого списка предложений», — отметила она.

Сайт будет ранжировать образовательные площадки по районам Москвы и направлениям обучения. Портал поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия.

Чтобы организация дополнительного образования получила статус резидента портала, ей нужно соответствовать определенным требованиям, среди которых — наличие просветительских и образовательных программ для детей от 7 до 17 лет, а также штата преподавателей и оборудованного для занятий помещения площадью не менее 50 кв.м.

Портал детских технопарков Москвы был запущен в ноябре 2020 года. Число зарегистрированных пользователей составляет более 17 тыс. человек. На сайте за все время работы размещалась информация о примерно 5 тыс. мероприятий.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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