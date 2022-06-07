Топ-менеджер VK Габриелян погиб в результате трагического происшествия

Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб в результате трагического происшествия. Об этом 7 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Накануне сообщалось, что Габриелян пропал в Ненецком автономном округе при переправе через реку на вездеходах.

Подробности происшествия не приводятся.

В 2005 году Габриелян занял пост вице-президента и технического директора VK. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте нынешнего года он вошел в совет директоров компании.