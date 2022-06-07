Внешний долг России уменьшился на $2,6 млрд с начала 2022 года

Внешний госдолг России с начала 2022 года уменьшился на $2,6 млрд и составил более $57 миллиардов ста сорока семи миллионов долларов. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за первый квартал текущего года, сообщает телеканал «Известия».

Расходы на обслуживание внешнего госдолга нашей страны возросли на $24,6 млн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Этот рост обусловлен увеличением курсов иностранных валют к рублю а также с выплатой 31 марта дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».

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