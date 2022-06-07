В последний газ

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сделал судьбоносное заявление. Якобы у Украины очень большой потенциал для производства биогаза, и развитие этого направления вместе с увеличением собственной добычи позволит избавиться от импорта. Что ж, у нас есть еще более эффективное предложение, как Киеву избавиться от импорта голубого топлива.

Новостная повестка, которая формируется вокруг энергетики Украины, движется по кругу. Невозможно отделаться от острейшего чувства дежавю, когда читаешь новости о грядущем росте добычи и отказе от импорта газа.

Казалось бы, всего десять лет назад тогда еще президент Виктор Янукович заявлял о скором начале производства невероятно дешевого сланцевого газа, который должен был сократить зависимость от российских энергоресурсов.

В 2014–2015 годах уже новая, постмайданная власть периодически вспоминала то про «сланец», то про биогазовые проекты. Обе темы быстро сошли на нет. Им на смену в 2016 году пришла «Программа 20/20». Согласно этому прожекту, государственная компания «Укргаздобыча» должна была к 2020 году увеличить производство голубого топлива с примерно 14,5 млрд куб. м до 20 млрд куб. м. С учетом усилий частных предприятий это позволило бы нарастить годовую добычу голубого топлива с 19–20 млрд куб. м до 27 млрд куб. м.

Уже в 2019 году даже последнему восторженному оптимисту стало ясно, что «Программа 20/20» не будет реализована. Главная проблема была не в том, что добычу не удалось нарастить до запланированных величин, а в том, что она начала сокращаться. Конечно, «Укргаздобыча» рисовала на бумаге скромные успехи (рост в пределах нескольких сотен миллионов кубометров), но при этом объем товарного газа в статистике компании падал, а необъяснимое потребление для собственных нужд росло. Ситуацию в целом замяли. Ну, провал, что поделать. Зато успешно освоено финансирование. А ведь Украина намеревалась начать полностью обеспечивать себя газом уже в начале 2020-х годов.

И вот, наша песня хороша, начинай сначала.

Безусловно, на фоне последних событий тема украинского газа отошла на второй, возможно, и на третий план. Финансовые потоки Киев направляет на иные нужды. По всей видимости, раздосадованный этим обстоятельством глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон решил напомнить о себе и пообещать нечто невероятное, под которое возможно получить финансирование. Он заявил следующее: потенциал производства биогаза на Украине составляет до 8 млрд куб. м в год. Достичь такого показателя планируется в течение десяти лет. А если Украина еще и нарастит собственную добычу, то станет полностью независимой от импорта.

Если подходить к заявлению Сергея Макогона максимально лояльно, то нельзя не заметить, что в целом биогазовые проекты на Украине благополучно реализуются. Так, 0,5% совокупного производства электроэнергии в стране за прошлые годы обеспечили биогаз и биомасса. С одной стороны, немного, а с другой — вполне заметная величина.

Если посмотреть на ситуацию шире, то подобные проекты есть и в Европе, и в России. К примеру, в прошлом году в Богородском городском округе Московской области заработала биогазовая электростанция установленной мощностью 12 МВт (электричество производится из отсортированных органических отходов).

Но проблема в том, что биогаз — это не совсем тот газ, который можно подавать в сеть. Биогаз образуется при разложении биомассы. Содержание метана в нем может отличаться в довольно широком диапазоне: от 50% до 80%. Биогаз можно использовать для производства электроэнергии на небольших электростанциях для собственных нужд. Произвел и тут же потребил. Небольшие генерирующие установки довольно распространены. К примеру, в Германии, по данным FHR за 2018 год, порядка 9,5 тыс. биогазовых установок для производства электроэнергии и тепла совокупной мощностью около 5 ГВт.

Но если вы хотите подать газ в сеть (или использовать его в качестве моторного топлива), необходимо значительно увеличить долю метана — до 95% и более (в зависимости от местных нормативов). Такой газ называют биометаном.

Из 8 млрд куб. м биогаза можно получить ориентировочно 5 млрд куб. м биометана. Для Украины это существенная разница. Но вряд ли можно себе представить, что в нынешних условиях государство займется программой развития биогазового направления. Особенно если мы учтем необходимость задействовать для производства этого энергоносителя сельскохозяйственные мощности, а не только мусор и сточные воды.

И здесь стоит вспомнить, как менялось потребление газа на Украине за последние 14 лет. В 2008 году этой стране потребовалось около 65 млрд куб. м. В 2013 году этот показатель сократился до 47,7 млрд куб. м, в 2015-м — до 32 млрд куб. м, а в 2021-м — до 28 млрд куб. м. Объем добычи всё это время был примерно одинаков — в районе 20 млрд куб. м. То есть чем хуже складывалась экономическая ситуация, чем меньше оставалось потребителей, тем меньше приходилось импортировать.

В принципе, Украине не надо выстраивать планы по росту добычи или развитию альтернативных газовых направлений. Достаточно продолжать двигаться в том же направлении, в котором эта страна идет почти полтора десятилетия. Тогда вскоре и собственная добыча окажется для нее избыточной.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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