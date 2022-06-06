В московской промзоне найден труп на инвалидной коляске

В районе Марьино на юго-востоке Москвы обнаружили мертвого мужчину на инвалидной коляске. Как рассказал 6 июня источник «Известий» в правоохранительных органах, тело заметили в промзоне возле тепломагистрали.

По имеющейся информации, сообщение об умершем поступило в местный отдел полиции в субботу, 4 июня. На место выехал патруль, который и обнаружил труп мужчины, предположительно, без определенного места жительства.

Видимых повреждений на теле мужчины при осмотре не обнаружено, однако замечены гнилостные изменения на обеих ногах.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Личность умершего, предположительно, установлена.

В середине мая в районе Марьино из Москвы-реки выловили тело мужчины. Личность умершего, по данным «Известий», уже установлена.