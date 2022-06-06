Россия отмечает день рождения Пушкина

6 июня вся Россия отмечает день рождения Александра Сергеевича Пушкина. К 223-летию поэта праздничные программы подготовили все регионы страны. Наиболее масштабная — у Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Во дворе дома на набережной реки Мойка, 12 состоялся поэтический концерт «Пушкинский день России», сообщает телеканал «Известия». Стихи Пушкина прочитали слушатели Военной академии связи, представители Центрально-Африканской Республики, Эфиопии и Конго. Также в программе — спектакль-концерт «Пушкин и Петр» и пешеходная экскурсия, рассказывающая о жизни поэта в Петербурге, о культурной и литературной жизни города.

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