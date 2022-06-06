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Песков прокомментировал призыв признать «Ельцин Центр» иноагентом

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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За всю историю работы «Ельцин Центра» в Екатеринбурге его деятельность неоднократно вызывала широкий резонанс. Однако признать организацию иноагентом может только Министерство юстиции РФ, заявил в понедельник, 6 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть в законе определенные критерии иноагента, и Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе», — сообщил Песков.

При этом он отметил, что незнаком с подобной инициативой со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, который ранее высказал ее в своей передаче «БесогонТВ». Михалков сравнил деятельность «Ельцин Центра» с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который ранее попал в список иностранных агентов.

Песков настоятельно посоветовал следовать «букве закона».

В 2015 году в Екатеринбурге был создан выставочный комплекс «Ельцин Центр», в котором открылся Музей Бориса Ельцина. В коллекции музея хранятся тысячи фотографий, документов и книг, связанных с историей президентства Ельцина. Учредитель центра — администрация президента России.

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