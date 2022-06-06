Более 500 спикеров подтвердили участие на ПМЭФ-2022

На юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме выступят представители правительств и центробанков России, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества России, Китая, Индии, Кубы, а также представители российских и иностранных компаний.

Так, в сессии, посвященной мировому рынку газа и его перспективам, ожидаются выступления заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. О глобальных вызовах в сфере продовольственной безопасности будут говорить заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, президент Российской ассоциаций производителей удобрений Андрей Гурьев.

В сессии о глобальных вызовах энергобаланса ожидаются выступления генерального секретаря Форума стран — экспортеров газа Мохамеда Хамела, председателя правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова, генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, а также председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

Отдельная сессия будет посвящена новым реалиям для западных инвесторов в России. Ситуация на глобальных рынках, геополитические условия и информационное поле оказывают сильнейшее давление на западные компании, ведущие свою деятельность в РФ, и первостепенное значение приобретают налаживание открытого дружественного диалога, а также поиск доступных путей взаимодействия и сотрудничества. Эти темы будут обсуждать, в частности, представители из Ассоциации «Конфедерация итальянской промышленности», Франко-Российской торгово-промышленной палаты, Итало-Российской торговой палаты, Канадско-Евразийской торговой палаты, а также Американской торговой палаты в России.

«ПМЭФ демонстрирует новые возможности и значимые перспективы для международного сотрудничества, которые пока до конца неочевидны для некоторых западных участников бизнес процессов. Именно эти возможности и актуальные задачи покажет насыщенная деловая программа. Форум является инструментом коммуникации между обществом и властью, определяющим темп и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений. На форуме прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В сессии, посвященной новой деловой повестке Шанхайской организации сотрудничества, выступят, в частности, генеральный секретарь организации Чжан Мин, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Даврон Вахабов, специальный представитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

В условиях внешнего санкционного давления нарушены существующие логистические цепочки. Вызовы в этой сфере обсудят статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, председатель cовета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Андрей Северилов, генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.

В сессии, посвященной технологической трансформации банков, примут участие первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, председатель ПAO «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель правления АО «НСПК» Владимир Комлев и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Представители Центробанков Венесуэлы и Турции вместе с российской стороной обсудят международное сотрудничество в сфере платежных систем. Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, статс-секретарь – заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов рассмотрят сценарии развития трансграничной электронной торговли.

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф традиционно выступит модератором делового завтрака «Сбера» с руководителями органов государственной власти, ведущими предпринимателями и экспертами, которые проанализируют, какие отрасли и технологии должны получить приоритетную государственную поддержку, как изменить инфраструктурную стратегию для переориентации торговли на новые направления и как должно видоизмениться бюджетное правило.

В рамках Форума также состоится сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященная особенностям современной политэкономии в условиях кризиса глобального устройства. Участники дискуссии обсудят поиск новых форм развития, значение самодостаточности в современном мире и возможности взаимодействия в различных форматах.

Кроме того, на ПМЭФ будут представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В текущих условиях значимость действий региональных команд кратно увеличивается, а скорость обмена лучшими управленческими практиками между регионами становится важнейшим фактором роста экономики и благосостояния страны в целом. Важным элементом обмена лучшими практиками также становится точная оценка инвестиционного потенциала конкретного региона, обусловленного географическими, демографическими и иными характеристиками, критическими для принятия инвестиционного решения.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня в КВЦ «Экспофорум».