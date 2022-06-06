Журналист Игорь Виттель запустил проект «Небезнадежно»

Новый проект известного телеведущего и экономического обозревателя Игоря Виттеля, серия интервью с лидерами российского бизнеса и руководителями крупных предприятий о вызовах и проблемах новой реальности.

Не секрет, что центральные СМИ нередко рапортуют о прорывах и победах российских проектов, которые, хотя и пользуются государственной поддержкой, так никогда и не находят своего воплощения. А оппозиционные СМИ с упоением рассказывают о проблемах и провалах, напрочь отказываясь замечать достижения и успехи. Вот и получается, что реальные российские проекты, успешно работающие или упорно преодолевающие возникшие сложности, остаются за пределами этих двух информационных потоков. Мы решили исправить ситуацию и запустили проект «Небезнадежно», где поговорим с людьми, которые занимаются делом и, как это не удивительно, не только ноют, но и преуспевают, несмотря на многочисленные сложности.

Уныние — великий грех. Нам кажется критически важным сегодня говорить не только о глобальной политике страны, но и о простых бытовых вещах, которые интересуют каждого гражданина России. Будет ли у нас достаточно продуктов и какого качества? Сможет ли отечественная легкая промышленность обеспечить нас качественными товарами в том ассортименте, к которому мы привыкли? Есть ли шанс, что мы научимся не только продавать богатства нашей страны в самом первозданном и необработанном виде, но и производить из них готовые полноценные и конкурентоспособные продукты? Действительно ли нас отрезали от всего прогрессивного человечества или так только кажется?

Начиная проект, мы не знаем, насколько надежна ситуация и не обнаружим ли мы зияющие провалы в самых насущных отраслях, но, конечно, лелеем надежду, что коллективными усилиями мы сможем, справимся и все наладим. Первые два интервью проекта — c основательницей группы компаний Cognitive Technologies Ольгой Усковой, которая уже в этом году сумела наладить производство 10 тыс. тракторов, оснащенных агроботами, и совладельцем и основателем мебельной компании MrDoors Максимом Валецким, чье производство не только не остановилось в феврале, но и наращивает экспорт своей продукции. Эти люди не только говорят, но и демонстрируют, что всё не так безнадежно, как некоторым кажется.

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