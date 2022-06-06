Предпринимателям в Москве помогут выйти на рынок Индии

Предпринимателей, желающих вывести технологичные продукты на индийский рынок, приглашают в Москве на второй поток акселератора Tech Export to India.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, к программе могут присоединиться компании из сфер IT, ритейла, энергетики и транспорта. «Предприниматели изучат культурные особенности выстраивания деловых отношений и ведения бизнеса в Индии. Участники встретятся с потенциальными инвесторами и получат индивидуальные консультации экспертов. Еще их ждут занятия по проведению презентаций для зарубежных партнеров и нетворкинг-сессии», — отметила вице-мэр.

Участникам акселератора, который рассчитан 15 недель, в частности, расскажут, насколько их продукты востребованы на индийском рынке и как адаптировать бизнес для работы за рубежом.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал об основных требованиях к кандидатам: компания должна быть зарегистрирована в Москве в качестве юрлица не менее полугода назад, демонстрировать устойчивые продажи на российском рынке или иметь минимально жизнеспособный продукт (MVP) на международном.

Московский экспортный центр (МЭЦ) софинансирует 90% стоимости участия в проекте. Подать заявку можно на его сайте.

В прошлом году программу прошли представители 30 компаний. Для участников организовали 600 консультаций с менторами, более 100 встреч с потенциальными партнерами, а также 13 практических мастер-классов и вебинаров.

В 2021 году Москва стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в Индию среди российских регионов. Финансовые показатели увеличились на 45% и превысили $950 млн.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.