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Госдума рассмотрит проект о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе

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Фото: Global Look Press
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В России не будут исполняться решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта 2022 года. Выплаты компенсаций по постановлениям суда будут совершаться исключительно в рублях и поступать на счета в российских банках. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июня.

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Он подчеркнул, что решения российских судов будут иметь верховенство над решениями ЕСПЧ, сообщает телеканал «Звезда».

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — написал Володин.

Госдума на этой неделе планирует принять федеральные законы о неисполнении решений ЕСПЧ, отметил спикер. По его словам, пакет инициатив был существенно доработан ко второму чтению, пишет REGNUM.

16 мая в Государственную думу от партии «Единая Россия» на рассмотрение был внесен законопроект, по которому предлагается сделать не подлежащими исполнению постановления ЕСПЧ от 16 марта 2022 года. При этом проект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

Ранее, 15 марта, депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» назвал такое решение ожидаемым. По словам же замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, России нужно было выйти из Совета Европы (СЕ) «еще семь, а то и десять лет назад».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, СЕ давно превратился в инструмент пропаганды НАТО. Тогда же МИД РФ заявил, что выход страны из СЕ не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ также пояснили, что выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека продолжится, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».

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