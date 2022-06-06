Дирижер Коган рассказал о невозможности дискриминировать русскую музыку

Русскую музыку дискриминировать нельзя и невозможно, заявил народный артист России, дирижер Павел Коган «Известиям» в первом после ухода с поста худрука Московского государственного академического симфонического оркестра интервью.

«Русская музыкальная культура является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Артист по определению — гражданин мира. Я абсолютно убежден, что в области культуры, в частности музыкальной, не может быть никакой конфронтации. Более того, мы, дирижеры, инструменталисты, вокалисты из разных стран, продолжаем общаться. Никаких преград между нами нет», — заявил он.

Коган уверен, что ни у кого не будет возможности отменить любую великую культуру: русскую, немецкую, итальянскую и так далее.

«Взять наше музыкальное наследие — Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева... Это величайшие личности, которые светом своего таланта озарили путь всему человечеству. Здесь не может быть никакой дискриминации. Это моя позиция, я абсолютно убежден в ней», — подчеркнул маэстро.

Он добавил, что артист должен выступать там, где его хотят слышать. Поэтому замыкаться только на одном направлении, например, азиатском — в корне неверно. По его словам, никаких ограничений для настоящих востребованных артистов существовать не должно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 6 июня в 10:00:

«В области культуры не может быть никакой конфронтации»