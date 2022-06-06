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Хакеры резко увеличили число атак через электронную почту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В марте 2022 года зафиксирован пик хакерских атак, проведенных через электронную почту пользователей. Защитные решения «Лаборатории Касперского» нейтрализовали 19 млн писем с «сюрпризами» от злоумышленников, притом что месяцем раньше их было 14 млн. Россия входит в десятку стран, где такие атаки происходили чаще всего, сообщили «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

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Особенно популярны у хакеров письма с вложенными вредоносными документами — с их помощью вирусы пытались внедрить 5,5 млн раз в марте по сравнению с 2,7 млн в феврале.

«Злоумышленники активно используют офисные приложения при проведении как массовых атак на пользователей, так и целевых на конкретные компании. Сегодня вредоносные офисные документы — один из самых распространенных способов заражения устройств жертвы, причем происходит это часто через старые незакрытые уязвимости», — сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Паринов.

Чаще всего вирусы вживляют в документы наиболее распространенных форматов .docx, .pdf, .zip, .rar, .xlsx. С их помощью рассылаются вирусы, черви, троянские программы, цель которых — получить конфиденциальную информацию о конкретном пользователе или компании и в дальнейшем попытаться ее монетизировать, рассказала бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник.

«По содержанию такое письмо может быть практически любым, например, резюме, официальное обращение к генеральному директору, счет на оплату, тендерная документация и другое», — объяснила эксперт.

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«Не кликай беду: хакеры резко увеличили число атак через электронную почту»

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