Перелетные «Орлы»

В интервью телеканалу «Россия-1» президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла в поставках Украине тяжелых беспилотников. По его словам, как и остальные передачи вооружений из-за рубежа, это приведет лишь к затягиванию конфликта, но ничего не изменит на поле боя.

Одним из таких беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые с нетерпением сейчас ожидают в Киеве, должны стать разведывательно-ударные MQ-1C Gray Eagle («Серый орел»). Это действительно высокотехнологичная новинка, главный ударный дрон Армии США, разработанный для замены популярного некогда MQ-1 Predator — пионера в деле больших дронов-убийц. Первые «Орлы» поступили на вооружение в 2009 году, но с тех пор успели пройти несколько серьезных модернизаций.

По данным американских СМИ, продажа их Украине сейчас рассматривается президентом Байденом. Даже после его решения сделка потребует одобрения конгресса, но вряд ли оно заставит себя долго ждать. Сообщается, что в первой партии будет один комплекс из четырёх аппаратов, наземной станции управления и всего необходимого для их обслуживания.

Тяжёлая, почти двухтонная машина в зависимости от модификации и боевой нагрузки может непрерывно находиться в воздухе от 12 до 36 часов. Она оснащена обширным комплектом сенсоров, от оптических и инфракрасных, до радара. В отличие от предыдущих моделей американских ударных дронов взлетает и садится Gray Eagle в автоматическом режиме, что должно упростить освоение «Серого орла» украинскими военными.

Каждый такой аппарат может нести до восьми эффективных противотанковых управляемых ракет Hellfire. Это более мощный боеприпас, чем те, что применяются турецкими «Байрактарами». Альтернативный вариант — небольшие планирующие бомбы GBU-44/B Viper Strike, предназначенные для поражения легкой бронетехники и машин. Проблема у всех вариантов этого вооружения одинаковая — невысокая дальность, не превышающая десяти километров.

Управление такими дронами ведется в основном через спутниковые каналы связи. Это позволяет разместить операторов и средства для обслуживания дронов где-нибудь в прикрытом ПВО районе на Западной Украине, вдали от непосредственной опасности ударов РСЗО или атак оперативно-тактической авиации.

В случае поставки беспилотник будет самым большим из всех, что есть на вооружении Украины, не считая глубоко устаревшие советские Ту-143 «Рейс». Из размеров вытекает и его главный недостаток — уязвимость для ПВО и истребителей.

Перед началом боевых действий украинское командование возлагало большие надежды на в два раза меньшие, чем MQ-1C, турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2. Но выяснилось, что против противника с развитым ПВО и авиацией они работают радикально хуже, чем против слабых армий и различных иррегулярных формирований.

Первоначально украинцам удалось добиться нескольких успехов в самоубийственных атаках в один конец, но вскоре дроны просто закончились, усеяв своими обломками линию боевого соприкосновения. В начале мая при помощи новой партии поставленных Турцией дронов ВСУ попытались отбить остров Змеиный, но и там потеряли их без большого эффекта. Уже почти месяц украинское командование не может похвастаться ни одним кадром успешных атак. В общей сложности Минобороны России заявило за спецоперацию несколько десятков уничтоженных БЛА, близких по характеристикам к тем, что готовится поставить администрация Байдена. Именно про такие Владимир Путин выразился, что «ПВО щелкает их как орехи».

Особенно опасны для «Серых орлов» российские самолеты. Расположение зенитных ракетных установок большой и средней дальности обычно не является большим сюрпризом для противника. Районы их возможной деятельности известны и их можно просто облетать. Но как только большой беспилотник будет обнаружен радарами, от самолета ему уйти невозможно. По сравнению с истребителем дрон почти неподвижен, не может постоять за себя или уклониться от атаки.

Потратить на высокотехнологичный MQ-1C Gray Eagle стоимостью $20 млн с боеприпасами, каждый из которых стоит еще по $150 тыс., ракету ПВО или истребителя — будет совершенно не жалко.

Четыре MQ-1C Gray Eagle на передовой не смогут оказаться намного эффективнее, чем турецкие «младшие братья». Даже без учета фактора ПВО они слишком сильно зависят от «обвязки» — мощной военной инфраструктуры, имеющейся у США, в первую очередь разведывательной. Возможно, Киев даже не станет отправлять их на самоубийственные ударные миссии, а предпочтет применять в качестве разведчиков и корректировщиков огня. В таком варианте они имеют шансы протянуть немного дольше, но изменить ситуацию на фронте всё равно способны не будут.

При всей сомнительной чисто военной эффективности, такая поставка будет иметь важное символическое значение. Возможно, в Вашингтоне надеются, что это подтолкнет и других союзников по НАТО к аналогичным шагам.

Автор — военный обозреватель «Известий»

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