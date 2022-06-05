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В британском парламенте может быть запущена процедура вотума доверия Джонсону

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В британском парламенте может быть запущена процедура вотума доверия премьеру Борису Джонсону. В Консервативной партии недовольны своим лидером, передает телеканал «Известия». Неофициально за отставку главы кабмина высказались 67 депутатов, притом что для начала процедуры достаточно 54 голосов. В понедельник парламентарии возвращаются с каникул. Вотум доверия могут провести уже 8 июня. Недовольство премьер-министром усилилось после вечеринок Джонсона в разгар пандемии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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