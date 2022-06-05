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Путин примет главу Туркменистана Бердымухамедова на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин примет на следующей неделе нового президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, который приедет в РФ с официальным визитом. Встречу анонсировала 5 июня программа «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

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«В Россию с официальным визитом впервые приедет новый президент Туркменистана. Событие особой важности: Туркмения — один из ключевых игроков Средней Азии, с республикой у России масштабное сотрудничество, которое обе страны намерены развивать и дальше», — сообщили в эфире программы.

Президент России также продолжит проводить совещания по улучшению текущего экономического положения государства и ряд рабочих встреч.

Выборы нового президента Туркменистана прошли после того, как 11 февраля лидер Гурбангулы Бердымухамедов анонсировал «непростое решение для себя», которое принял спустя 15 лет после начала правления. Он посчитал, что дорогу во власть на новом витке развития страны необходимо предоставить молодому руководителю.

Его сын Сердар Бердымухамедов одержал победу на выборах главы государства 15 марта. За него проголосовали 72,97% избирателей. В тот же день его поздравил с победой Путин.

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