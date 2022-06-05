НАТО проведет учения у берегов Швеции

Крупномасштабные военно-морские учения НАТО пройдут с 5 по 17 июня у берегов Швеции. В них будут задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов, передает телеканал «Известия». Участие в учениях примут 14 стран — членов Североатлантического альянса, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в объединение. В акватории Балтийского моря находятся три американских боевых корабля.

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