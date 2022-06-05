В Риме начали сбор подписей по расследованию преступлений боевиков в Донбассе

Участники манифестации в центре Рима начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека с призывом провести расследование преступлений украинских националистов в Донбассе с 2014 года, передает телеканал «Известия». На митинге собралось около тысячи человек. Жители итальянской столицы требуют выхода страны из НАТО и прекращения отправки вооружений на Украину. Как сообщает организатор акции Амедео Авондет, разрешить ситуацию в Донбассе можно с привлечением ООН после того, как «Россия будет вновь включена в международную политику». Следующее мероприятие организатор намерен провести на юге Италии, в Неаполе или Реджо-Калабрии.

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