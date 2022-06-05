Фильм «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом Тома Круза в прокате США

Фильм «Топ Ган: Мэверик» собрал $290 млн и стал самым кассовым фильмом в американском прокате в карьере Тома Круза. Об этом 4 июня сообщил портал Deadline.

В издании отмечают, что фильм стал лидером кинопроката в США, обойдя по сборам такие кинокартины, как «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия», «Закусочная Боба» и «Плохие парни». По динамике падения кассовых сборов (–33% за последнюю неделю) фильм превысил показатели за аналогичный период у «Звездных войн: Пробуждения Силы» (–40%) и сравнялся с мультфильмом «Шрек 2» (–33%).

«Топ Ган: Мэверик» — американский боевик режиссера Джозефа Косински, являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок» 1986 года, принесшего Тому Крузу мировую известность. Мировая премьера фильма состоялась 28 апреля в Лас-Вегасе в рамках фестиваля CinemaCon. Международная премьера картины прошла на 75-м Каннском кинофестивале 18 мая, а 27 мая фильм вышел в мировой прокат.

22 января издание IndieWire сообщило о том, что релиз фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом в главной роли перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Новой датой премьеры киностудия Paramount Pictures назначила 14 июля 2023 года.