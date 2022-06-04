Реклама
Прямой эфир
Наука
Рогозин поручил восстановить работу немецкого телескопа на «Спектре-РГ»
Мир
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
Мир
В Госдуме указали на исчерпание у ЕС арсенала средств по сдерживанию РФ
Мир
Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Сочи и на Украину до 31 июля
Мир
В Херсоне около 1,5 тыс. человек обратились за получением гражданства РФ
Недвижимость
В мае россияне стали реже продавать ипотечные квартиры
Экономика
Банки РФ спрогнозировали сохранение вкладов после окончания действия высоких ставок
Мир
Зеленский раскритиковал города США за сохранение связей с побратимами в РФ
Мир
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла пенсионерка
Происшествия
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
Происшествия
Пожар в здании автобазы в центре Тюмени ликвидирован

Обстрел Петровского района Донецка

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022