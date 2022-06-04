Путин заявил о кризисе в мире еще до февраля 2022 года

Президент РФ Владимир Путин ответил на обвинения политиков Запада, сказав, что Россию пытаются обвинить в кризисе с инфляцией из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса, передает телеканал «Известия». Российский лидер сказал, что причины для взлета цен в мире были заложены задолго до февраля 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.