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Новый спортзал обустроили в отдаленном селе в ЯНАО

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В отдаленном селе Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа открыли новый спортивный зал. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Объект площадью 700 кв. м возвели из модульных конструкций. Местные жители на портале «Живем на Севере» выбрали для него название «Сэр Варк», что в переводе с ненецкого означает «белый медведь».

В зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу, а также играть в настольный теннис и заниматься на беговых дорожках, уточняет ИА «Ура.ру». Трибуны рассчитаны на 80 человек.

В скором времени планируется привести в порядок прилегающую территорию.

В 2021 году в Гыде открыли тренажерный и борцовский зал, а в райцентре Тазовского района — первую специально оборудованную площадку для сдачи нормативов ГТО.

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