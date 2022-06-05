Особенное Откровение

В субботу вечером, на исходе Шабата, наступает один из трех основных для еврейского народа праздников — День дарования Торы, Шавуот.

Он приходится на пятидесятый день отсчета омера — снопов первого урожая ячменя. В Израиле он празднуется один день, а в диаспоре, как и другие праздники, установленные Торой, два дня, в течение которых запрещена работа.

Центральное событие Шавуота — публичное чтение Десяти Заповедей в синагоге, которое приходит послушать вся община, включая малышей. Присутствие и внимание детей всегда является важной составляющей традиции праздника, ведь у них особая почетная роль, так как в истории дарования Торы подчеркивается, что именно дети выступили гарантом перед Всевышним — еврейский народ поклялся, что его потомки будут учить Тору. И наши мудрецы учат: «Мир держится на дыхании детей, изучающих Тору».

Одним из выделяющихся обычаев праздника является молочная трапеза. Необычность ее заключается в том, что законы кашрута требуют от человека разделения между приемом молочной и мясной пищи, но согласно утверждению Талмуда, «нет радости без мяса и вина», то есть в праздничное время обязательно устраивать застолье с мясом, вино же всегда является необходимым напитком, так как на него произносят специальное благословение, кидуш, освящающее день.

Есть разные объяснения, почему в Шавуот принято отступать от традиции мясной трапезы и устраивать молочную. Сразу после получения Торы вся имевшаяся у евреев посуда оказалась некошерной, а поскольку данное событие имело место в Субботу, сделать ее кошерной они не могли, и им оставалось питаться только молочной пищей. Кроме того, Всевышний назвал Землю Израиля «страной, текущей молоком и медом».

В первую ночь праздника евреи бодрствуют и учатся по специальному сборнику Святых текстов — таким образом происходит серьезная духовная подготовка ко дню Дарования Торы и к осмысленному исполнению ее центральных заповедей. Но значения праздника Шавуот выходят за рамки иудейской практики. Главным образом он напоминает о величайшем даре, порученном человечеству.

Нам свойственно забывать, что мы обладаем чем-то гораздо большим, чем достижения цивилизации или технического прогресса — Заповедями, которых мы не произвели сами, но которые были нам дарованы во время Синайского Откровения. Они представляют собой общечеловеческие нормы добра и морали, которые помогают нам строить общество, веру и жизнь. И эти дары являются также осязаемыми ресурсами, ведь их проявления действуют явно: если ты не поддаешься зависти или злобе, значит, не сотворишь зла; если помогаешь своим ближним, значит, участвуешь в общем деле, что-то строишь, а не разрушаешь.

Можно возразить тем, что многие народы, помимо еврейского, скитались или кочевали в разных частях света и в разные времена, но всё равно приходили к тем же социальным нормам, которые устанавливают Десять Заповедей: к обязанности уважать родителей, к запретам на воровство и убийство и многим другим общественным договоренностям, к которым способно прийти любое развитое общество за счет здравого смысла и ради взаимной выгоды. В чем тогда заключается особенность Синайского Откровения?

Мы знаем, что «всё относительно», и даже самый здравый расчет порой дает сбои. В ходе истории многие из нравственных установок человеческого общества претерпели изменения, и этот процесс будет происходить далее. Но именно добро, которое является заповедью и законом, а не умозаключением человека, который способен по разным причинам изменять самому себе, и есть фундаментальное изменение мира, пришедшее с Десятью Заповедями. Живя по Заповедям, мы совершаем поступки, исходя не из собственных соображений, а из законов Творца, который установил, в чем заключается праведность.

Но даже простое понимание Божественных постулатов не решает задачи нравственного ориентирования в жизни, человеку всегда будет сложно делать выбор и отыскивать путь, однако с Заповедями он наделен своего рода компасом. Именно традиция требует от человека постоянного духовного роста и изучения Святых текстов с тем, чтобы научиться пользоваться духовными ресурсами, которые были дарованы людям.

Акцент здесь стоит именно на духовной работе, потому что душа человека — это искра Божественного света. И Тора, будучи творением Всевышнего и, в некотором смысле, Его частью, также является Его светом. Поэтому человек, Тора и Творец в духовном плане соотносятся как меньшая часть от большего, стремящаяся воссоединиться со своим источником. На пути этого воссоединения стоит множество препятствий. В конце концов, баланс необходимо соблюдать во всем, и даже правильное исполнение заповедей Торы можно довести до губительной крайности. Но если подходить к ее Б–жественным знаниям с мудростью и доверием к Творцу, то и они направят нас к исключительной доброте и любви. Благодаря вербализации в нашем мире Б–жественной мудрости у человека не должно оставаться морально серых зон.

Но нужно понимать, что одного желания приблизиться к Всевышнему мало, оно должно послужить запалом к действию, а точнее — к регулярной, ежедневной практике в молитве, в соблюдении Его заповедей и в добрых делах. Данный процесс происходит как в частной жизни каждого человека отдельно, так и глобально со всем человечеством. Именно это мы воспроизводим в Шавуот, когда исполняем заповеди этого праздника, когда слушаем чтение Десяти Заповедей и рассуждаем о них друг с другом. В подобном духовном движении мы стремимся приблизиться к Творцу настолько, насколько это будет в наших силах, и мы храним в себе надежду, что и Он примет нас, подобно тому, как наши прародители целыми поколениями стремились к Торе.

Желаю всем духовной уверенности в совершении добрых дел! Пусть Всевышний дарует всем нам возможность провести Шавуот за изучением Торы, ощутить ее мудрость и святость, а также ниспошлет Свои благословения на дорогих и близких нам людей! Хаг Шавуот самеах!

Автор — глава Федерации еврейских общин России

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