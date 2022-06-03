В июне библиотека стримингового сервиса viju пополнится множеством премьер

В июне библиотека стримингового сервиса viju (принадлежит ГК Viasat) пополнится множеством премьер. Зрителей ждет 5 кинолент всех жанров: от криминального триллера до анимационного мюзикла. Устраивайтесь поудобнее и отправляйтесь на встречу с чудаковатыми ирландцами, талантливым картежником, отважными спасателями, неунывающими Смешариками и многими другими.

С 4 июня — анимационный мюзикл «Зверопой 2». Знакомые всем из первой части звери–музыканты снова ищут путь к вершине музыкальных чартов. На этот раз Коала Бастер Мун планирует покорить мегаполис и готовит грандиозное шоу, а помогать ему в этом будут его старые друзья — дикобразиха Эш, свиньи Розита и Гюнтер, горилла Джонни и слониха Мина. Сиквел популярной истории получился еще зрелищнее и музыкальней. Песни специально не были дублированы, поэтому здесь вы сможете услышать хиты Билли Айлиш, Тейлор Свифт, The Weeknd, U2 и многих других.

С 23 июня — романтическая комедия «Дикая парочка» .Трогательная история от лауреата премии «Оскар» Джона Патрика Шэнли с целой плеядой голливудских звезд, среди которых – Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Меняющие реальность»), Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого), Кристофер Уокен («Охотник на оленей», «Сонная лощина»). Действие происходит в живописной Ирландии. Очаровательная Розмари — плод воздыхания сразу двух мужчин: нерешительного соседского фермера Энтони и амбициозного американца Адама. Кому бы вы отдали свое сердце, а кого выберет Розмари?

С 17 июня — криминальная драма «Холодный расчет». Талантливый картежник Уильям Телл (Оскар Айзек) после выхода из тюрьмы колесит по стране, перебиваясь скромными выигрышами в казино, чтобы не привлекать внимание. Но ради мирового покерного турнира и возможности отомстить давнему врагу ему приходится поступиться своими принципами. Очередное детище творческого тандема Мартина Скорсезе и Пола Шредера. Если «Таксист» и «Бешеный бык» вам по душе, то и этот фильм тоже понравится.

С 25 июня — приключенческий сериал «Спасатели Малибу». Культовая многосерийная история о спасателях, которые заботятся о безопасности отдыхающих на тихоокеанском пляже, растянулась на целых 11 сезонов. В 90-е годы легендарный сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое телешоу с более чем миллиардом зрителей. Это и неудивительно – яркие локации, захватывающий сюжет, а еще обворожительная и юная Памела Андерсон. В таком качестве этот сериал вы точно еще не видели!

С 15 июня — мультсериал «Смешарики». Очаровательная Нюша, озорной Крош, изобретательный Пин и многие другие — вероятно, не найдется ни одного ребенка, кто не слышал бы о Смешариках. Зрителей ждут увлекательные истории про неунывающих героев в волшебной Ромашковой долине. Вместе с персонажами дети и их родители узнают о необычных изобретениях, побывают в разных уголках нашей планеты и даже увидят Землю из космоса.