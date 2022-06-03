Появились кадры спасения застрявших на вершине горы Казбек альпинистов

Кадры спасательной операции, которая развернулась в горах Кавказа, появились в Сети 3 июня.

Четверо туристов из Феодосии застряли на горе Казбек на высоте почти 4 тыс. м. Во время восхождения одна из туристок сломала ногу.

Тогда руководитель команды принял решение запросить эвакуационный вертолет. Однако оказать помощь воздушное судно не могло из-за погодных условий. В итоге на гору отправилась группа из шести спасателей. Они вынесли пострадавшую к вертолету и отправили в больницу.