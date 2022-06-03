Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Цены на аренду жилья в Крыму и на Кубани выросли на 21% за год
Мир
На Украине ранили хорватского наемника из рядов ВСУ
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» выросло до четырех
Общество
Минобрнауки России, ДНР и ЛНР подписали меморандумы о сотрудничестве
Туризм
Финляндия продлила коронавирусные ограничения для въезжающих
Происшествия
В Москве из-за ливня подтопило станцию метрополитена «Рижская»
Спорт
«Зенит» стал первым вечным обладателем нового Кубка чемпионов Премьер-лиги
Мир
Путин заявил о намерении РФ развивать отношения с Африкой
Экономика
Захарова заявила о готовности России поставлять зерно всем странам
Наука
В МАИ представили демонстратор полностью сверхпроводникового электрогенератора
Мир
В Совфеде предупредили Киев о жестком ответе Москвы в случае удара по Крыму

Специальная военная операция РФ 03.06.2022. Графика

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022