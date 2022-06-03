Канал ViP Premiere впервые на телевидении покажет мультфильм «Зверопой 2»

5 июня в России в пакете ViP на телеканале ViP Premiere (принадлежит ГК Viasat) впервые выйдет вторая часть популярного анимационного мюзикла про животных-музыкантов «Зверопой 2». Коала Бастер Мун вместе со своими друзьями окунется в интригующий мир шоу-бизнеса, чтобы штурмовать сцену ярким шоу. Следить за продолжением истории зрители смогут также на стриминговом сервисе viju.

«Зверопой» — это актуальная, даже злободневная комедийная история для всей семьи. Первый мультфильм был показан в 2016 году. Спасение театра от закрытия, яркие выступления очаровательных артистов, поиск спонсора песенного конкурса, дружба и соперничество героев — таким запомнился зрителям первый мультфильм про животных-музыкантов, один из самых кассовых анимационных мюзиклов современности. При бюджете в $75 млн «Зверопой» собрал по всему миру свыше $634 млн.

В сиквеле зрители перенесутся из родного городка, который населяли звери, в шумный Редшор-Сити, столицу развлечений и гламура. По сюжету, главный герой Бастер Мун планирует покорить мегаполис и готовит грандиозное шоу, а помогать ему в этом будут его старые друзья — дикобразиха Эш, свиньи Розита и Гюнтер, горилла Джонни и слониха Мина. Одновременно с репетициями Мун будет искать суперзвезду, способную стать украшением супермюзикла, и находит льва Клэя Кэллоуэя, да вот незадача: некогда легендарный исполнитель больше 15 лет не брал в руки гитару и выступать перед волками шоу-бизнеса не собирается … Смогут ли симпатичные зрителям персонажи понравиться строгому жюри главного музыкального конкурса Редшор-Сити? Посмотрите этот зрелищный, музыкальный и поучительный мультфильм — и всё узнаете.

Дирижировать «Зверопоем» продолжает Гарт Дженнингс, cреди его знаменитых фильмов — «Автостопом по Галактике» и «Сын Рэмбо». Шоураннерами проекта по-прежнему выступили Кристофер Меледандри и Джанет Хили, известность им принесли мультфильмы «Гадкий я» и «Миньоны».

Создателям проекта удалось сохранить прежнюю актерскую команду. Голоса главным героям мультфильма подарили такие знаменитые актеры, как Мэтью Макконахи («Интерстеллар», «Время убивать», «Далласский клуб покупателей»), Риз Уизерспун («Переступить черту», «Между небом и землей») и Скарлетт Йоханссон («Мстители: Война бесконечности», «История о супружестве»).

В «Зверопое 2» к ним добавились новые персонажи. Голосом льва-отшельника Клэя в оригинальной озвучке говорит Боно, вокалист ирландской группы U2, а эксцентричной волчицы Порши — американская певица Холзи, русский дубляж этого героя достался популярной в России Зиверт.

«Зверопой 2» — это честный и веселый рассказ о шоу-бизнесе, о тернистом пути к славе, о невероятном желании побеждать, даже если для этого надо свернуть горы, о любви и дружбе. Мюзикл богат на яркие музыкальные композиции, вас ждут хиты таких исполнителей, как Тейлор Свифт, U2, Билли Айлиш, The Weeknd и многих других.

Смотрите «Зверопой 2» на канале ViP Premiere в пакете ViP 5 июня. Показ анимационного комедийного мюзикла начнется в 17:00. Также он будет доступен на стриминговом сервисе viju.