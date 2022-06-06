Прощай, иллюзия

Будем реалистами. Представленный на днях доклад нашего МИДа «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах» вряд ли заметят и начнут цитировать западные правозащитные организации вроде Human Rights Watch и Amnesty International. Указанные факты не лягут в основу новых материалов ПАСЕ. Да и БДИПЧ ОБСЕ едва ли решится отправить миссии в фигурирующие в нем страны. Freedom House не понизит эти государства в своих рейтингах, посвященных политическим и гражданским свободам. Не прозвучат пафосные речи в Европарламенте с обязательным принятием гневных резолюций. Ведущие американские и европейские СМИ не выпустят специальных репортажей со свидетельствами очевидцев и жертв притеснений.

Всего этого не произойдет, к чему нам уже не привыкать. Ведь не существовало в мыслях и документах западников на протяжении последних восьми лет трагедии Донбасса. С бесчисленными обстрелами, минированием территорий и прочими аспектами искусственно созданной Украиной гуманитарной катастрофы, и драмы Крыма, где миллионы россиян подверглись беспрецедентной дискриминации — вплоть до водной блокады — за один только свой демократический выбор.

Удивляться тут нечему. Уже давно в сознании американо-европейского интернационала либеральных демократов существовали, де-факто, народы второго сорта. Им, впрочем, периодически давался шанс перестроиться и пополнить ряды «прогрессивных наций» (а по факту, клуб вассалов США). Взять хотя бы сербов, которых сначала бомбами, потом расчленением страны, а теперь — просто угрозами вот уже несколько десятилетий Вашингтон и Брюссель пытаются перевоспитать, изменив не только политику, а сам менталитет, идентичность этого древнего и гордого народа. Аналогичным образом проходило построение на Украине «анти-России». Те украинцы, кто принял правила игры, были обласканы западной заботой; те же, кто отказался предавать память о подвигах предков и обрезать связь с Россией, превратились в «законную цель», лишенную права на полноценное существование, которое в итоге пришлось отстаивать силой.

Перед принципиальным выбором сегодня пытаются поставить и россиян. Абсурдная, на первый взгляд, идея «паспорта хорошего русского», вброшенная в дискурс кем-то из сбежавших оппозиционеров, на деле отражает ход мыслей их кураторов. Публичное отречение от родной страны в этой системе координат будет поощряться как минимум условной неприкосновенностью и защитой от травли. А приверженность идеалам патриотизма и верность родной земле — караться включением в новую, глобального масштаба, касту неприкасаемых.

У многих западных стран, упомянутых в докладе МИДа, существуют богатые традиции преследования меньшинств, в диапазоне от расовой сегрегации в США до притеснения «неграждан» в Прибалтике (не говоря уже про специфический опыт бывших стран Оси и их союзников). Кампания по дискриминации россиян, подробно, с вопиющими примерами описанная отечественными дипломатами, формально носит стихийный характер (за исключением разве что балтийских государств и Польши — там системная русофобия давно легла в основу национальной идеологии и законодательной базы).

Ее участники, унижая и лишая базовых прав наших соотечественников и граждан России, то ссылаются на некие неписаные инструкции, то объясняют свои действия эмоциональными порывами, вызванными заботой об украинском народе, то вовсе обходятся без лишних комментариев — мол, «история оправдает». Но реальность, конечно же, куда более тревожна. По сути, мы наблюдаем давно продуманную и хорошо организованную, координирующуюся на высоком уровне работу по приданию народу Россию статуса изгоя. Работа эта сопровождается массированной пропагандистской кампанией в СМИ и социальных сетях, нагнетанием истерии в головах рядовых обывателей в западных странах, постоянным поддержанием фактически полувоенной атмосферы с приписыванием нашей стране несуществующих экспансионистских планов, в общем, дезинформационная западная машина не сбавляет оборотов.

Преступления против личности и имущества не расследуются, создается атмосфера нетерпимости, в некоторых аспектах сопоставимая с тем уровнем ненависти, объектами которой в Европе, накануне памятных печальных событий, становились разве что обладатели «желтых звезд». Делается всё возможное, чтобы жители нашей страны поняли намек и сделали «правильный» вывод: только переход в стан «хороших русских» (за разъяснениями и инструкциями — обращаться в вильнюсский горком несистемной оппозиции) способен избавить от неминуемых страданий, как минимум моральных, но иногда и физических. Правда, как только «новообращенные» сделают первый шаг к заветной цели в виде осуждения специальной военной операции на Украине, от них деликатно, но твердо потребуют не останавливаться. Сначала придется растоптать память о Великой Победе и восхититься подвигами украинских нацистов, затем — демонстративно осквернить традиционные духовные ценности, а напоследок — присоединиться к травле соплеменников, так сказать, убив в себе Россию и окончательно превратившись в образцовых «граждан (американоцентричного) мира». В противном случае россияне должны почувствовать на себе то, что чувствовали жители Донбасса все эти годы, — только в данном случае принимая на себя не вражеские снаряды, а психологические удары.

Как справедливо отмечают в МИДе, нынешний уровень дискриминации россиян «шокирует своей дикостью». Но исторически дикость всегда оказывалась беспомощной перед поступью здравомыслия и цивилизованности. Варварство отступало — и отступит вновь — перед правдой и добропорядочностью. Мы еще увидим, как новое поколение лидеров США, Канады и Европы будет стыдиться воспоминаний о нынешнем периоде своей, и без того полной темных пятен, истории и пытаться компенсировать России причиненный моральный ущерб. Но для нас это уже не будет иметь принципиального значения. Важно другое. Голливудский образ «доброго Запада», навязывавшийся россиянам десятилетиями, не просто ушел в прошлое — а был показательно выброшен за ненадобностью, сначала — политиками, а затем и ориентирующимися на них избирателями.

Пришла пора и нам распрощаться с иллюзиями о демократической природе западных правительств и политических систем. Отказавшись от собственных принципов и догматических установок ради нанесения России вожделенного ими (но недостижимого на практике) стратегического поражения, наши западные оппоненты допустили фатальную ошибку. Новый миропорядок, формирования которого не миновать, мог быть построен с учетом особенностей американо-европейской системы ценностей, но, в связи со скоропостижной кончиной последней (через эвтаназию), будет воздвигаться на ее обломках. Как говорил Михаил Жванецкий, на своих ошибках учатся, на чужих — делают карьеру. Так воспользуемся же мудрым советом классика и обратим промах коллективного Запада в нашу пользу.



Авторы — проректоры Дипломатической академии МИД России

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